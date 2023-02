Thiago Silva și-a dat acordul și semnează!

”Veteranul” din defensiva celor de la Chelsea a ajuns la un acord cu șefii grupării londoneze pentru prelungirea contractului său, scadent la finalul acestui sezon.

Cele două părți s-au înțeles pentru un contract valabil pentru încă un sezon, notează jurnalistul Fabrizio Romano.

EXCL: Chelsea have now reached full verbal agreement with Thiago Silva on a new contract valid until June 2024, here we go! ???????????????? #CFC

Draft of new deal being prepared— it’s all done and agreed verbally as Thiago has given the green light.

New contract to be signed soon. pic.twitter.com/tvcwaJwDeZ