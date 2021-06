Surpriza anului in fotbal! Mutarea incredibila care i-a infuriat pe fanii lui Liverpool

Rafa Benitez este aproape de o mutare soc, la Eveton, rivala locala a lui Liverpool. Celebrul jurnalist englez Jim White, prezentator de 23 de ani la Sky Sports al emisiunii de transferuri, sustine ca, dupa negocieri intense, managerul lui Liverpool din "Miracolul de la Istanbul", finala Champions League din 2005, este ca si semnat de Everton.

Being told Rafa Benitez tonight on the brink of becoming @Everton manager after more talks today.

Everton isi cauta un manager de 3 saptamani, dupa ce Carlo Ancelotti a plecat intempestiv la Real Madrid, si initial favorit parea fostul manager al lui Wolverhampton, Nuno Espirito Santo.

Stirea este confirmata si din alte surse

Looked (again) like it was Nuno to Everton but now it appears they are indeed on the verge of appointing Rafa Benitez. More on @TeleFootball