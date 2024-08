Prima repriză nu a fost lipsită de evenimente, marcându-se două goluri, însă doar unul valid. Campioana din Premier League a deschis scorul prin Erling Haaland, în minutul 18, în timp ce Chelsea a marcat prin Jackson, însă reușita a fost anulată pentru offside.

Atacantul norvegian a marcat pentru Manchester City după ce l-a depășit într-un duel unu la unu pe fundașul iberic, iar pe Twitter au apărut numeroase postări ironice la adresa jucătorului lui Chelsea.

După succesul de la EURO 2024, Marc Cucurella a cântat 'melodia lui Cucurella', unul dintre versuri fiind "Haaland tremură, vine Cucurella...".

