Se împlinește ”visul” lui Pep Guardiola! Jucătorul semnează cu Manchester City

Bernardo Silva (29 de ani) a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Pep Guardiola de la Manchester City în ultimele sezoane, iar antrenorul spera ca portughezul să ajungă la un acord cu clubul pentru un nou contract.

În ultima sa apariție în spațiul public, Guardiola a spus că ”ar fi visul lui” ca Bernardo să semneze un nou contract cu echipa sa. Potrivit Mundo Deportivo, acest lucru se va întâmpla.

Portughezul i-a informat deja pe șefii campioanei Europei că va rămâne la club și e gata să-și prelungească înțelegerea. Pep Guardiola a jucat un rol important în decizia luată de internaționalul portughez.

Bernardo Silva a fost printre primii jucători transferați de Pep Guardiola la Manchester City. În 2017, ”cetățenii” au plătit 50 de milioane de euro pentru a-l aduce de la AS Monaco.

