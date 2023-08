Pep Guardiola a fost întrebat despre un jucător de top și a răspuns categoric: ”Visul meu!”

Bernardo Silva (29 de ani) a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Pep Guardiola de la Manchester City în ultimele sezoane, iar antrenorul speră ca portughezul să ajungă la un acord cu clubul pentru un nou contract.

”Cetățenii” ar vrea să-i ofere o nouă înțelegere mijlocașului, iar Guardiola spune că ar fi „visul său” să-l aibă pe portughez sub comanda sa pentru o perioadă mai lungă.

În prezent, Bernardo Silva mai are un contract valabil pentru încă două sezoane cu actuala campioană a Europei. Guardiola speră ca clubul să-i ofere un nou contract și lui Kyle Walker, care va deveni liber de contract în vara anului viitor.

”Ar fi visul meu! La fel și în cazul lui Kyle Walker. Sper că se va întâmpla. Îmi doresc din adâncul inimii să se întâmple”, a spus Pep Guardiola.

