Manchester United a deschis scorul în minutul 3, prin Alejandro Garnacho, care a înscris un gol spectaculos, din foarfecă, bucurându-se apoi aşa cum o face Cristiano Ronaldo.

Oaspeţii au intrat cu avantaj minim la pauză, dar au marcat de două ori în repriza secundă. Marcus Rashford a făcut 2-0 în minutul 56, din penalty, iar Anthony Martial a stabilit scorul final în minutul 75.

Cu victoria de pe Goodison Park, Manchester United a urcat pe locul șase, cu 24 de puncte. Everton ocupă penultima poziţie, a 19-a, cu 4 puncte.

Golul marcat de tânărul argentinian a fost comparat cu cel al lui Wayne Rooney, din 2011, asemănările fiind destul de multe.

"Cred că seamănă destul de mult cu golul lui Rooney, nu știu care este mai frumos. Ambele sunt incredibile", a spus Alejandro la finalul partidei.

La scurt timp, jucătorul a publicat o imagine pe contul de Instagram, iar reacțiile nu au întârziat să apară, printre cei care au comentat fiind Vinicius Jr, Rasmus Hojlund sau Marcel Sabitzer.

