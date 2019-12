Salariu URIAS pentru Ancelotti la Everton! Cati bani primeste pe minut in incercarea de a salva echipa de la retrogradare

Ancelotti revine in Premier League.

Chiar daca a fost concediat de la Napoli, tehnicianul italian nu duce lipsa de oferte. Se pare ca Ancelotti si-a dat acordul sa o preia pe Everton si sa incerce salvarea echipei de la retrogradare, care e la doar 3 puncte peste linia rosie.

Potrivit The Sun, italianului i-a fost oferit un contract in valoare de 11.5 milioane de lire + un bonust de 2.5 milioane daca reuseste sa tina echipa in Premier League. Contractul ar urma sa aiba o durata de 4 ani.

La o asemenea suma, inseamna ca Ancelotti va incasa 31.593 lire pe zi, 1.316 lire pe ora sau 21 de lire pe minut!