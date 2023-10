Revenire spectaculoasă pentru Manchester United, în minutele de prelungiri. E pentru prima dată în istorie când echipa face asta

După eșecul usturător din Champions League, 2-3 cu Galatasaray, "diavolii roșii" au avut un debut de partidă slab, oaspeții deschizând scorul prin Jensen, după o nouă inexactitate a lui Andre Onana.

Manchester United se îndrepta spre o nouă înfrângere, însă introducerea pe teren a lui Scott McTominay, în minutul 87 a schimbat soarta partidei.

Jucătorul a marcat în minutul 90, însă reușita a fost anulată pe motiv de offside. Același McTominay avea să fie decisiv pentru trupa lui Erik ten Hag, marcând de două ori, în minutele 93 și 97.

90 - For the first time in their Premier League history, Manchester United have trailed going into the 90th minute of a match but then gone on to win. Turnaround. pic.twitter.com/4fdKepBS4b