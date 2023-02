Răsturnare de situație! Echipa favorită să-l ia pe Isco, după ce transferul la Union Berlin a picat

Negocierile cu echipa germană au picat, dar Isco nu duce lipsă de oferte. Liber de contract după ce s-a despărțit de Sevilla după doar câteva luni, fostul jucător de la Real Madrid poate ajunge acum în Premier League.

Everton este echipa care vrea să-l transfere pe Isco, notează jurnalistul Ekrem Konur, pe pagina sa de Twitter. De asemenea, mai multe publicații din presa internațională au scris despre interesul ”caramelelor” pentru fostul câștigător al Ligii Campionilor.

???? Everton could also look to sign former Real Madrid and Spain midfielder Isco, 30, who is available on a free transfer. ???????? ????#EFC

