Piers Morgan nu s-a mai putut abține și a reacționat dur după al doilea egal consecutiv pentru Arsenal 

West Ham United a încheiat la egalitate, pe teren propriu, cu liderul Arsenal Londra, scor 2-2, într-un meci din etapa a 31-a din Premier League.

Arsenal s-a împiedicat pe London Stadium, în faţa celor de la West Ham, pe care a condus-o cu 2-0 în minutul 10. Gabriel Jesus a descis scorul în minutul 7, iar Martin Odegaard l-a majorat în minutul 10.

Gazdele au redus din diferenţă în minutul 33, dintr-un penalty transformat de Said Benrahma. În startul reprizei secunde Michail Antonio (West Ham) a comis henţ în careu şi s-a dictat lovitură de pedeapsă, ratată însă de Bukayo Saka, în minutul 52. Două minute mai târziu, Jarrod Bowen a egalat pentru West Ham.

Arsenal este pe primul loc în Premier League, cu 74 de puncte, la patru puncte distanţă de ocupanta locului secund, Manchester City, care are însă un meci mai puţin disputat.

După al doilea egal consecutiv obținut de favoriții săi, Piers Morgan nu s-a mai abținut și a reacționat direct pe Twitter, transmițând un mesaj dur, cu referire la cursa pentru titlu de campioană.

Wake the f*ck up, Arsenal - we’re throwing the Title away.