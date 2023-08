Pep Guardiola mai pierde un star! A bătut palma cu Al-Nassr și pleacă de la Manchester City

După ce l-a pierdut pe Riyad Mahred, transferat la Al-Ahli pentru 35 de milioane de euro, Arabia Saudită este gata să mai ia un jucător de la campioana Europei. Aymeric Laporte (29 de ani) e foarte aproape de un transfer la Al-Nassr, echipa pentru care evoluează și Cristiano Ronaldo.

Jucătorul și-a dat acordul pentru un transfer în Arabia Saudită, unde ar urma să încaseze un salariu de 25 de milioane de dolari pe sezon, notează jurnalistul Fabrizio Romano.

Nici Manchester City nu ar rămâne cu mâna goală de pe urma acestui transfer. Al-Nassr e gata să plătească 20 de milioane de euro pentru a-și asigura serviciile fundașului spaniol.

Aymeric Laporte and Al Nassr are now in advanced discussions over three year deal — player has accepted the Saudi destination ????????⏳

Salary being discussed — $25m per season as @Santi_J_FM called, but now negotiating around $20m.

Fee for Man City will be in excess of €20m. pic.twitter.com/ICpNPsr7UJ