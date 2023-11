Pep Guardiola, lăsat cu gura căscată: "Ce transfer!"

După 13 runde desfășurate în eșalonul de top al Angliei, Premier League, "cetățenii" ocupă locul secund cu 29 de puncte. Astfel, formația dirijată de Pep Guardiola a înregistrat nouă victorii, două rezultate de egalitate și doar două înfrângeri până acum.

În septembrie 2022, Manchester City l-a adus la echipă pe Manuel Akanji de la Borussia Dortmund, pentru 20 de milioane de euro, moment în care site-urile de specialitate îl evaluau la 30 de milioane. Acum, cota pe piață a elvețianului atinge 38 de milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

Pep Guardiola a vorbit despre fundașul elvețian și a subliniat că Manchester City a făcut o treabă excelentă anul trecut când l-a adus pe Manuel Akanji în Premier League.

"Ce transfer a făcut Manchester City... wow! Poate juca fundaș lateral, central, mijlocaș defensiv. Poate da pase, e rapid, e puternic. Ce jucător mi-au adus aici!", a spus Pep Guardiola, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

