Pep Guardiola și-a decis viitorul: "Am discutat cu clubul!"

Pep Guardiola, antrenorul echipei Manchester City, se află în ultimul an al actualului său angajament cu formația din Manchester, iar zvonurile despre o posibilă prelungire a contractului său au început să circule intens. „Albaștrii” și-ar dori serviciile tehnicianului spaniol pentru încă o stagiune, însă decizia finală încă nu a fost luată.

Pep Guardiola: "Am discutat cu clubul"

Guardiola a declarat că nu a decis încă dacă va rămâne la Manchester City după expirarea actualului său contract. Într-o conferință de presă desfășurată în timpul turneului de pregătire din Statele Unite, Guardiola a precizat:

„Poate că nu am fost corect când am spus că sunt mai aproape de plecare decât de rămânere, imediat după ce am câștigat Premier League. Dar trebuie să fiu clar: nu am spus niciodată că plec. Când voi pleca, voi spune: ‘Plec.’ Dar nu am spus asta încă. Am discutat cu clubul și am convenit că sunt mulți ani petrecuți aici, așa că vom vedea ce se întâmplă. Nu am exclus absolut posibilitatea de a prelungi contractul. Mi-ar plăcea să rămân, deoarece îmi place aici”, a declarat tehnicianul.

Guardiola a precizat, de asemenea, că este important să fie sigur că decizia este corectă nu doar pentru el, ci și pentru club și jucători.

„Nouă ani în același club este o eternitate. Vreau să fiu sigur că este decizia corectă, nu doar pentru mine, ci și pentru club și jucători - ca aceștia să continue să alerge și să joace la fel de bine cum au făcut-o în acești opt ani”, a concis antrenorul.

Manchester City va continua turneul de pregătire în Statele Unite cu un meci împotriva celor de la AC Milan, programat să se dispute duminică, de la ora 01:00, pe stadionul "Yankee" din South Bronx.

La comanda formației din Manchester, ibericul a strâns 472 de meciuri, alături de o medie de 2.34 puncte pe meci, conform site-urilor de specialitate. Mai mult, "albaștrii", cu ibericul pe bancă, au câștigat nici mai mult nici mai puțin de 17 trofee, printre care:

Un titlu Champions League

O cupă mondială inter-cluburi

Șase titluri de campioni în Premier League

O supercupă a Europei

Două FA Cup

Patru cupe ale Angliei

Două supercupe ale Angliei

Mai mult, în anul 2023, tehnicianul a câștigat și titlul de cel mai bun antrenor, distincție pe care o mai câștigase de două ori în trecut, în anii 2008 și 2010, pe banca Barcelonei.