Patronul lui Leeds o avertizează pe FC Barcelona: „Dacă nu primim banii atunci, vom avea o problemă globală!”

Fotbalistul brazilian a fost transferat de la Leeds, în schimbul sumei de 58 de milioane de euro. Raphinha este al treilea jucător pentru care oficialii catalani plătesc în această vară, alături de el aflându-se Robert Lewandowski și Jules Kounde. FC Barcelona a făcut cinci transferuri importante în această vară, pe lângă cei menționați, Franck Kessie și Andreas Christensen s-au alăturat grupării blaugrana.

Patronul lui Leeds i-a avertizat însă pe oficialii catalani, care încă nu au achitat suma de transfer pentru Raphinha.

Oficialul lui Leeds United a dezvăluit că ajunsese la un acord cu patronul lui Chelsea, Todd Boehly, pentru transferul lui Raphinha, însă a fost nevoit să le transmită londonezilor că înțelegerea a picat. Andrea Radrizzani a vorbit despre moment și le-a transmis un avertisment catalanilor.

„Aveam un contract cu Chelsea și mi-a fost rușine să mă întorc la Todd Boehly și să îmi schimb poziția. Pentru mine a fost o lipsă de respect și nu a fost modalitatea corectă de a reacționa.

Dacă Barcelona nu ne plătește banii pe Raphinha până pe 2 septembrie, vom avea o problemă globală care va apărea în toate sursele media din lume. Cel mai bun acord l-am făcut cu Chelsea, așa văd eu lucrurile și dintr-o dată a apărut Barca și nu știu de unde au scos banii”, a declarat Radrizzani într-un interviu acordat pentru The Athletic.

Totodată, patronul lui Leeds l-a atacat și pe Deco, agentul lui Raphinha, spunând că „agentul său l-a influențat pentru a semna cu Barca, e lamentabil să vezi ce putere au agenții”.

