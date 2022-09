Mai exact, acesta a fost afișat în sectorul rezervat fanilor lui Liverpool. Totul ar fi, de fapt, o ”înțepătură” din partea ”cormoranilor” la adresa rivalilor.

Suporterii lui Liverpool îi ironizează pe cei de la Everton pentru că nu au putut participa la ediția 1985-1986 a Cupei Campionilor Europeni, câștigată de Steaua! După ce a cucerit titlul în Anglia în 1985, ”caramelele” nu s-au putut bucura de aventura europeană din cauza interdicției pe care echipele britanice o aveau la vremea respectivă în cupele europene.

UEFA a suspendat cluburile din Anglia după dezastrul de pe ”Heysel”, din 1985, de la finala Cupei Campionilor Europeni dintre Juventus și Liverpool, scor 1-0.

Unul dintre suporterii lui Everton a fotografiat steagul afișat în tribune și l-a postat pe Twitter.

„Un steag cu Steaua București afișat batjocoritor de Liverpool, din cauză că Everton nu a jucat în Cupa Campionilor pentru că fanii lui Liverpool au ucis 39 de oameni. Rușinos, slavă Domnului că nu sunt printre ei", a scris acesta.

This is a steaua Bucharest flag in the @LFC end, mocking the fact that Everton didn’t get to play in the European Cup because their fans murdered 39 people. Ashamed of nothing, thank god I’m not one of them pic.twitter.com/aPbqZNk7D7