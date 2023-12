Partida a fost marcată de un moment emoționant, care a avut loc în pauza dintre cele două reprize.

Portarul de 37 de ani şi-a reziliat contractul Tottenham, ale cărui culori le poartă din 2012 și urmează să evolueze la Los Angeles FC din Major League Soccer (MLS).

Hugo Lloris a fost căpitan al echipei timp de opt sezoane și a jucat 447 de meciuri pentru Spurs de când a semnat de la Lyon, în 2012.

Francezul a făcut parte din echipa lui Tottenham care a ajuns în finala Ligii Campionilor din 2019 sub conducerea fostului manager Mauricio Pochettino.

"Am profitat de fiecare minut aici. A venit timpul să vă spun adio, dar doar din postura de jucător, nu ca persoană, deoarece voi fi fan Spurs până la sfârșitul zilelor mele", a spus Hugo Lloris, în aplauzele fanilor.

'I will be a Spurs fan for the rest of my life' ❤

Hugo Lloris says an emotional goodbye to Tottenham after 11 years at the club ????#THFC pic.twitter.com/9f2wlxQaDy