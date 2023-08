Egipteanul care a scris istorie în tricoul ”cormoranilor” a primit o ofertă tentantă din Arabia Saudită, mai exact din partea celor de la Al-Ittihad, unde mai evoluează nume precum Fabinho, N'Golo Kante sau Karim Benzema.

Potrivit jurnalistului Aaron Dominguez, Salah le-a spus ”DA” arabilor și este gata să plece de la Liverpool. Karim Benzema l-a convins pe starul egiptean să accepte oferta venită din zona Golfului.

Acum, mai rămâne doar ca Al-Ittihad să se înțeleagă cu Liverpool, care nu vrea să-l lase pe Salah să plece, mai ales că se apropie finalul perioadei de mercato.

???????? Mohamed Salah has reportedly said YES to Al-Ittihad! ????????

Karim Benzema was the key to convincing the Egyptian to join. ????‍☠️

The Saudi club and Liverpool are currently negotiating, and the Reds want him to stay!

