Mohamed Salah face legea pe "Old Trafford": Borna atinsă de egiptean împotriva "Diavolilor Roșii"

Salah a devenit un adevărat coșmar pentru Manchester United, reușind să marcheze 12 goluri și să ofere șase pase decisive în 14 apariții în Premier League împotriva "Diavolilor Roșii".

Duminică, în duelul din etapa a treia din campionatul Angliei, egipteanul a adăugat încă un gol și două pase decisive la această listă impresionantă, consolidându-și statutul de cel mai eficient jucător împotriva lui United în istoria competiției.

În total, Salah a înscris 15 goluri în 16 meciuri pentru Liverpool împotriva lui Manchester United în toate competițiile, dintre care 10 au fost marcate chiar pe "Old Trafford". Aceasta îl plasează alături de Alan Shearer ca singurul jucător care a marcat cel puțin 10 goluri pe un stadion advers în era Premier League.

Performanțele sale constante în aceste dueluri au transformat meciurile dintre Liverpool și Manchester United într-un spectacol de neratat pentru fani, în timp ce adversarii săi speră probabil să nu îl mai întâlnească pe teren, și se pare că acest lucru se poate întâmpla chiar sezonul acesta - DETALII AICI.

