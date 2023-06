Mateo Kovacic (29 de ani) pleacă de la Chelsea după cinci ani și semnează cu Manchester City. Mijlocașul croat mai avea, oricum, un singur an de contract cu gruparea londoneză.

De patru ori câștigător al Champions League cu Real Madrid și Chelsea, Kovacic va ajunge la Manchester City în schimbul sumei de 25 de milioane de euro, notează jurnalistul Fabrizio Romano.

În plus, ”cetățenii” ar urma să plătească și alte cinci milioane de euro din eventuale bonusuri. Kovacic fac vizita medicală în cursul zilei de astăzi și urmează să fie prezentat la echipa lui Pep Guardiola.

Mateo Kovacić is currently undergoing medical tests as new Manchester City player — first part of documents has been already signed. £25m plus £5m add-ons to Chelsea. ???????????? #MCFC

Kai Havertz will complete medical with Arsenal soon — deal official next week. pic.twitter.com/tmEYxFacfQ