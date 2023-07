Liverpool a rezolvat un transfer zeci de milioane de euro! A făcut deja vizita medicală

Jurgen Klopp va fi nevoit să reconstruiască lotul în această perioadă de mercato, după ce a pierdut nu mai puțin de cinci jucători (Roberto Firmino, James Milner, Naby Keita, Alex Oxlade-Chamberlain și Arthur).

Chiar dacă a fost dorit și de Newcastle, cu care ar fi putut evolua în Champions League, Dominik Szoboszlai a ales un transfer pe Anfield.

În schimbul jucătorului, Liverpool va plăti 70 de milioane de euro, scrie jurnalistul Fabrizio Romano. Szoboszlai a făcut deja vizita medicală, contractul dintre cele două părți a fost deja semnat, iar maghiarul va juca la Liverpool până în 2028.

Dominik Szoboszlai has just signed the official contract. ???????? #LFC

He’s new Liverpool player on long term deal valid until June 2028 — no option included.

€70m release clause triggered on Friday.

Medical tests successfully completed.

Here we go since yesterday, confirmed ✅ pic.twitter.com/7r4rMLBKof