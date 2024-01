Jurgen Klopp răsuflă ușurat! Ce jucător de la Liverpool rămâne pe Anfield până la finalul sezonului

Formația dirijată de Jurgen Klopp a obținut până acum 45 de puncte după 20 de partide disputate în Premier League. În consecință, trupa de pe ”Anfield” a înregistrat 13 victorii, șase rezultate de egalitate și o înfrângere.

Pe lângă Mohamed Salah, un alt jucător despre care s-a vehiculat că o va părăsi pe Liverpool în această fereastră de transferuri din iarnă e Thiago Alcantara, mijlocașul central cotat la 10 milioane de euro de site-urile de Transfermarkt.

Însă Jurgen Klopp poate răsufla ușurat. Potrivit jurnalistului sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, nu există nicio șansă ca Thiago Alcantara să ajungă în această iarnă la Flamengo, în primul eșalon al Braziliei.

Fotbalistul ar putea rămâne, astfel, pe ”Anfield”, până la finele actualei stagiuni. Contractul lui Thiago Alcantara cu ”cormoranii” expiră însă în luna iunie, iar Liverpool are încă timp să-i prelungească înțelegerea.

????⛔️ Understand there’s nothing at all into rumours of Thiago Alcantara joining Flamengo in January. No talks, no board trip to England to negotiate. Zero.

????⚫️ Flamengo were focused on their next signing, Matías Viña. Almost done. pic.twitter.com/pUKhW6NP2d