Goncalo Teixeira, un mijlocaș de bandă rapid și talentat, adus în această vară la Poli Iași, a început să atragă atenția în SuperLiga României.



Jucătorul de 24 de ani, cu un parcurs bun în Liga 2 din Portugalia, a ajuns la echipa din Copou sub îndrumarea fostului antrenor Tony da Silva. Chiar dacă între timp Emil Săndoi i-a preluat locul, Goncalo Teixeira a rămas în Copou.



Portughezul din Superligă, propus cluburilor de top: "E diferit!"



Pedro Bras, fostul său antrenor din Portugalia, îl descrie pe Teixeira drept „un jucător diferit”, dotat cu o viteză excelentă, tehnică remarcabilă, capacitate de finalizare și centrarea precisă.



În plus, Bras i-a scos în evidență inteligența și maturitatea tactică, argumentând că aceste calități l-ar putea transforma într-o piesă de bază în România și l-ar putea propulsa către un club de top.



"Am colaborat cu el în anii de juniorat. Era foarte matur și pregătit de cel mai înalt nivel. Al doilea an, echipa de seniori a noastră era lovită de multe accidentări și alte probleme. Am sugerat antrenorului principal că Teixeira merită o șansă.



El a primit această șansă în decembrie. Și de atunci, până la finalul sezonului, a fost unul dintre cei mai buni marcatori. Nivelul său spunea că merită o șansă în prima ligă din Portugalia, dar acolo lucrurile se întâmplă diferit.

Respect decizia lui și cred că a fost una corectă în momentul în care a ales să meargă în România. Are toate condițiile să performeze și să se transfere la echipele de top.



E diferit și timpul o să dovedească asta. E un jucător foarte rapid, excepțional din punct de vedere tehnic. Centrează foarte bine și are o finalizare bună.



E foarte calculat și inteligent pe teren. Are toate atribuțiile necesare pentru a ajunge la cel mai înalt nivel și să aibă o carieră de top în România. Sper să-și arate valoarea", a spus Pedro Bras, potrivit iamsport.ro.



Înainte de a ajunge în România, Teixeira a jucat pentru echipe din eșaloanele inferioare ale Portugaliei, inclusiv Louletano, Belenenses U23, Esp. Lagos și Lank FCV.



În Liga 2 portugheză, el a reușit să adune 34 de apariții, a marcat de două ori și a oferit șapte pase decisive.



De la debutul său în SuperLigă, Teixeira a impresionat cu trei goluri și o pasă decisivă în nouă meciuri pentru Poli Iași.