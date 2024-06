Încă un gigant din Premier League și-ar putea schimba antrenorul în zilele următoare

Potrivit Mirror, care citează Sky Sports, conducerea de pe Old Trafford va finaliza în următoarele zile analiza completă a sezonului 2024/2025. Manchester United s-a clasat pe locul 8 în Premier League, dar a reușit să câștige Cupa Angliei.

Erik ten Hag ar putea pleca de la Manchester United

Conducerea ia în calcul să-l păstreze pe Erik ten Hag și pentru sezonul următor, datorită succesului din Cupa Angliei. În direct la Pro Arena, Manchester United a învins-o pe Manchester City în finala de pe Wembley, scor 2-1. Acest succes le-a garantat "diavolilor" participarea în cupele europene.

Dacă ar fi pierdut finala Cupei, probabil că Erik ten Hag ar fi fost dat afară pe loc. Olandezul mai are un an de contract cu gruparea de pe Old Trafford, iar oficialii echipei să gândesc dacă ar merită să-i acorde o nouă șansă pe banca echipei.

În mandatul său, Manchester United a câștigat 68 de meciuri, a remizat în 15 jocuri și a suferit 31 de înfrângeri. În medie, echipa a obținut 1,92 de puncte în Premier League.

Două trofee a câștigat Erik ten Hag pe banca lui Manchester United: Cupa Ligii Angliei (2023) și Cupa Angliei (2024).

De-a lungul carierei, Erik ten Hag a mai lucrat la Twente FC (antrenor secund), PSV Eindhoven (antrenor secund), Go Ahead Eagles, Bayern Munchen II, FC Utrecht și Ajax Amsterdam.

Mesajul sfidător al lui Erik ten Hag

Înainte de a pleca în vacanță, Erik ten Hag a lansat o săgeată în direcția oficialilor de pe Old Trafford:

"Dacă nu mă mai vor, voi pleca în altă parte pentru a câștiga trofee, pentru că asta am făcut mereu în cariera mea. Nu vreau să mă gândesc la viitor, acum facem parte dintr-un proiect și suntem exact unde vrem să fim.

Construim o echipă. Când am venit, Manchester United era haos", a spus managerul lui Manchester United.

Rezumatul finalei FA Cup: Manchester City - Manchester United 1-2

Vara schimbărilor în Premier League

Manchester United nu ar fi prima echipă importantă din Premier League care angajează un manager nou în această vară. În cazul în care Erik ten Hag va pleca.

Liverpool l-a pierdut pe legendarul Jurgen Klopp (56 de ani), care a fost înlocuit cu Arne Slot (45 de ani). Și la Chelsea s-a produs o schimbare, Mauricio Pochettino (52 de ani) a fost dat afară și schimbat cu Enzo Maresca (44 de ani).

West Ham United este un al club important care și-a schimbat antrenorul. David Moyes (61 de ani) i-a cedat ștafeta spaniolului Julen Lopetegui (57 de ani).

Noul sezon din Premier League va începe pe 17 august și se va încheia pe 25 ani 2025.