”Here we go” la Tottenham de la Fabrizio Romano! Transferul urmează să fie oficializat

Tottenham discută intens cu Genoa pe tema transferului internaționalului român Radu Drăgușin, însă clubul din Premier League urmărește și fotbaliști de top pentru linia ofensivă.

Astfel, este așteptată oficializarea mutării la Tottenham a lui Timo Werner, internaționalul german care acum se află la un pas de transfer: ”Here we go!”, conform formulei ”brevetate” de Fabrizio Romano.

