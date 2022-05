Guardiola s-a răstit la un jurnalist: "Tu ții cu Liverpool!" Replica ciudată a spaniolului, după ce a aflat pe cine susține, de fapt, reporterul 

de Ionuț AXINESCU

După victoria din weekend cu Newcastle (5-0), City a făcut un pas uriaș spre câștigarea Premier League. Formația lui Guardiola s-a distanțat la trei puncte de Liverpool, care a reușit doar un egal cu Tottenham, 1-1 pe Anfield.

Guardiola către un jurnalist: „Haide, ești fan Liverpool!” Răspunsul reporterului

La finalul partidei cu Newcastle, Guardiola s-a dezlănțuit și a acuzat că toată lumea din Anglia o susține pe Liverpool, în ciuda faptului că trupa lui Klopp are „un singur titlu câștigat în Premier League în ultimii 30 de ani”.

Mai mult, tehnicianul catalan s-a răstit la un jurnalist în cadrul conferinței de presă. „După ce s-a întâmplat miercuri, probabil că sunteți încântat de performanța și scorul de azi”, i-a spus reporterul lui Guardiola, care a zâmbit ironic și i-a răspuns: „Aveai vreo îndoială?”.

Când jurnalistul i-a replicat că nu avea prea multe dubii, antrenorul lui Manchester City s-a uitat la el și i-a zis: „Haide, știu că ești fan al lui Liverpool”. Doar că Guardiola a presupus greșit. Reporterul i-a răspuns că, de fapt, ține cu Manchester United, moment în care fața spaniolului s-a schimbat. „Îmi pare rău, James”, a mai spus antrenorul „cetățenilor”, spre amuzamentul celor aflați în sala de conferințe.

Journo: After Wednesday's game, you must be ecstatic with that performance, that result and scoreline?



Pep: "Did you have any doubts? Yes, you are a Liverpool fan come on" Journo: "Man United" Pep: "I'm sorry James" pic.twitter.com/xUI30bFiYI — The Pep (@GuardiolaTweets) May 9, 2022

Fanii lui Liverpool, convinși că Guardiola e obsedat de „cormorani”

Momentul ciudat a fost „taxat” de fanii lui Liverpool, care au concluzionat că Guardiola este obsedat de „cormorani”.

„Pep și-a pierdut controlul”, a scris un fan, pe Twitter. „Rodrygo l-a făcut pe omul ăsta să aibă o cădere nervoasă. Uitați-vă la el”, a comentat un alt fan al grupării de pe Anfield.

„Guardiola a luat patru campionate în cinci ani, dar tot ar vrea să fie Liverpool”, „Probabil că ne visează noaptea”, „E supărat că noi am ajuns în finala Ligii Campionilor” au fost alte reacții ale suporterilor formației lui Klopp. Un alt fan a remarcat că cel mai amuzant a fost cum Guardiola l-a compătimit sincer pe jurnalist pentru că o susține pe Manchester United, care traversează un sezon dezastruos și nu va participa în următoarea ediției Champions League.

Manchester City va juca, în finalul sezonului, cu Wolves (în deplasare), West Ham (d) și Aston Villa (acasă). Liverpool se va confrunta cu Aston Villa (d), Southampton (d) și Wolves (a).