Câștigător de Premier League, FA Cup și Champions League în sezonul precedent, Pep Guardiola și-a ”betonat” lotul în această vară, mai ales că a și pierdut câțiva jucători importanți, printre care Riyad Mahrez (Al-Ahli), Aymeric Laporte (Al-Nassr) și Ilkay Gundogan (Barcelona).

Matheus Nunes (25 de ani) este noua țintă a echipei lui Pep Guardiola. Mijlocașul lui Wolverhampton a fost cumpărat în vara anului trecut de la Sporting Lisabona pentru 45 de milioane de euro, iar acum ar putea face pasul la campioana Europei.

Jurnalistul Fabrizio Romano scrie că Manchester City este încrezătoare cu privire la transferul lusitanului născut în Brazilia, la Rio de Janeiro.

”Cetățenii” au trimis o ofertă de peste 60 de milioane de euro, iar în acest moment negocierile ar fi în faza finală. Jucătorul s-a înțeles cu City încă de acum câteva zile.

Understand Manchester City are increasingly confident to get Matheus Nunes deal done very soon after new bid revealed yesterday, in excess of €60m ????????????

Negotiations entering final stages after the agreement reached with Matheus on personal terms days ago. pic.twitter.com/kJfIcggiYF