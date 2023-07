Mai întâi, echipa pregătită de Jurgen Klopp l-a adus pe Anfield pe Alexis Mac Allister, argentinianul care a făcut furori la Mondialul din Qatar, pentru 42 milioane de euro. Ulterior, „cormoranii” au închis și mutarea lui Dominik Szoboszlai de la RB Leipzig, pentru 70 milioane.

Go, go, go! Liverpool mai pregătește un supertransfer, după ce a închis două mutări spectaculoase

Potrivit jurnalistului sportiv Fabrizio Romano, cele două mutări efectuate deja de Liverpool nu vor fi singurele. Acum, trupa de pe Anfield a pus ochii Romeo Lavia, tânărul belgian de la Southampton cotat la 32 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate.

Închizătorul se află la echipa din Championship din iulie 2022 și ar mai avea contract cu Southampton până la finalul sezonului 2026/27. Fabrizio Romano a mai scris pe rețelele social media că echipa lui Romeo Lavia cere pe cedarea jucătorului nu mai puțin de 50 milioane de euro.

Liverpool are in the race for Romeo Lavia since Monday… and no changes despite Szoboszlai & Mac Allister incoming. ???????? #LFC

Liverpool remain keen on signing Lavia, on list with Thuram.

Arsenal, still very interested — but it depends on Thomas exit.

Southampton want £50m fee. pic.twitter.com/4waeX8pSdH