Explicația "rușinoasă" oferită de Wout Weghorst pentru gestul controversat făcut pe Anfield 

"Cormoranii" s-au impus pe Anfield prin dublele lui Cody Gakpo (minutele 43, 50), Darwin Nunez (minutele 47, 75) şi Mohamed Salah (minutele 66, 83) şi golul lui Roberto Firmino, care a închis tabela în minutul 88.

Până acum cea mai clară victorie a lui Liverpool în meciurile cu Manchester United data din 1925, scor 5-0. "Diavolii roșii" nu mai pierduse cu 0-7 din 1931, când a fost surclasată de Wolverhampton.

Într-un clip video apărut pe rețelele de socializare, Wout Weghorst a fost surprins în timp ce punea mâna pe celebrul semn cu Anfield, de la ieșirea de la vestiare.

Fotbalistul lui Manchester United a încercat să ofere o explicație pentru gestul făcut, însă fanii nu au apreciat declarațiile sale, numindu-le "rușionase".

"De obicei nu reacționez pe acest tip de subiecte, dar de această dată am simțit nevoia să o fac pentru minunații fani ai lui Manchester United.

De la echipa națională știam că Virgil întotdeauna atinge acel semn, am vrut doar să-l opresc să facă asta, pentru a-l enerva înainte de meci.

În copilărie o apreciam pe FC Twente, iar acum întreaga mea dedicare se îndreaptă spre Manchester United", a spus olandezul.

A childhood Liverpool fan Wout Weghorst may well be, but touching the ‘This is Anfield’ sign on the way out the tunnel? ????

A penny for Roy Keane’s thoughts… pic.twitter.com/4OyS44Vl9c