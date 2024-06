Erik ten Hag și-a decis viitorul! Unde va antrena olandezul sezonul viitor

Venit pe banca "diavolilor roșii" în iulie 2022, tehnicianul mai are contract cu echipa din Manchester până în iunie 2025.

Manchester United a avut un sezon sub așteptări în Premier League, unde a încheiat pe locul opt, dar a reușit să prindă un loc pentru cupele europene după ce a câștigat FA Cup în fața rivalei Manchester City.

Chiar și așa, viitorul lui Erik ten Hag a fost pus sub semnul întrebării, iar mai multe publicații internaționale au scris despre o posibilă schimbare la nivelul băncii tehnice de pe Old Trafford.

Confom jurnalistului sportiv David Ornstein, Manchester United a decis să îl păstreze pe antrenorul de 54 de ani în urma "analizei sezonului", cu opțiunea chiar de o prelungire a contractului.

"Erik ten Hag va rămâne antrenorul celor de la Manchester United. Analiza de la sfârșitul sezonului a culminat cu decizia de a îl păstra pe antrenorul de 54 ani pe poziție. După discuțiile de astăzi, olandezul va rămâne la Old Trafford și va purta negocieri pentru prelungirea contractului", a scris Ornstein, pe Twitter.

???? EXCLUSIVE: Erik ten Hag to stay as Manchester United manager. #MUFC end-of-season review culminated with decision to keep 54yo in position. After talks today Dutchman will remain at Old Trafford + hold negotiations over contract extension @TheAthleticFC https://t.co/tAzM2Ld378