Accidentarea lui Martinez s-a produs în minutul 66. La o lovitură liberă a lui Everton, argentinianul a ieșit din poartă pentru a boxa, însă s-a ciocnit cu Branthwaite. Fotbalistul lui Everton și-a revenit rapid și a rămas pe teren până la final, însă "Dibu" a fost afectat serios și a părăsit terenul pe targă, după ce a primit oxigen.

Martinez a fost transportat la spital, unde a fost diagnosticat cu fractură de mandibulă. Portarul lui Chelsea a fost operat, iar în cursul nopții a postat un mesaj pe rețelele sociale în care a oferit o actualizare despre starea sa de sănătate.

"Vă mulțumesc tuturor pentru mesaje. Operația a decurs bine. Cel mai important este că am câștigat și nu am primit gol. În câteva săptămâni sunt înapoi!", a transmis Martinez, a cărui revenire pe teren este estimată pentru începutul lunii decembrie, cel mai devreme.