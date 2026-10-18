Accidentarea lui Martinez s-a produs în minutul 66. La o lovitură liberă a lui Everton, argentinianul a ieșit din poartă pentru a boxa, însă s-a ciocnit cu Branthwaite. Fotbalistul lui Everton și-a revenit rapid și a rămas pe teren până la final, însă "Dibu" a fost afectat serios și a părăsit terenul pe targă, după ce a primit oxigen.
FOTO ȘI VIDEO Emiliano Martinez, operat de urgență după accidentarea horror din Everton - Chelsea. Mesajul transmis de pe patul de spital
Emiliano Martinez (34 de ani), portarul lui Chelsea, a suferit o accidentare înspăimântătoare în repriza secundă din meciul cu Everton, disputat sâmbătă și câștigat de echipa sa în Premier League, scor 2-0.
Martinez a fost transportat la spital, unde a fost diagnosticat cu fractură de mandibulă. Portarul lui Chelsea a fost operat, iar în cursul nopții a postat un mesaj pe rețelele sociale în care a oferit o actualizare despre starea sa de sănătate.
"Vă mulțumesc tuturor pentru mesaje. Operația a decurs bine. Cel mai important este că am câștigat și nu am primit gol. În câteva săptămâni sunt înapoi!", a transmis Martinez, a cărui revenire pe teren este estimată pentru începutul lunii decembrie, cel mai devreme.
Martinez a fost înlocuit între buturi de Mike Penders (21 de ani), aflat la debutul său în Premier League. Belgianul și-a păstrat poarta intactă, iar Chelsea a înregistrat primul meci fără gol primit după o pauză de nouă luni.
Transferat în această vară de la Aston Villa, Emiliano Martinez a devenit imediat portarul titular al lui Chelsea. Campionul mondial din 2022 a strâns până acum 6 meciuri și a încasat 11 goluri.
VIDEO Rezumatul partidei Everton - Chelsea 0-2 (VOYO)
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News