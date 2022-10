Fundașul central elvețian a fost cumpărat de Manchester City de la Borussia Dortmund în această vară, în schimbul sumei de 17.5 milioane de euro. Akanji a semnat un contract valabil pe cinci sezoane, după trei ani și jumătate petrecuți la gruparea din Germania.

Manuel Akanji s-a remarcat prin prestațiile sale, însă mai are un „talent” care îl diferențiază de restul jucătorilor. Fundașul este un geniu al matematicii, iar asta a demonstrat-o încă din perioada în care îmbrăca tricoul lui Dortmund, însă și-a arătat calitățile din nou, în ultimul interviu acordat.

Într-un interviu acordat pentru Football Daily, Manuel Akanji a fost pus în fața unei „provocări”. Fundașul a fost provocat să facă diferite înmulțiri cu numere de două cifre, în timp ce prezentatorul calcula cu ajutorul unui calculator. Ajanki reușea să răspundă în doar câteva secunde, momente în care reporterul apuca doar să tasteze pe calculatorul său.

There is nothing Manuel Akanji cannot do. ???????? @footballdaily pic.twitter.com/IjMj1CvID2