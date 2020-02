"EL E TATICUL!" Starul URIAS din fotbal care si-a parasit sotia ca sa poata lua modelele la rand. Acum va deveni din nou tata

Modelul a tinut secreta identitatea tatalui dupa anuntul ca e insarcinata.

Lauryn Goodman a dezvaluit in cele din urma ca a avut o aventura cu Kyle Walker, starul lui Manchester City, si ca el e tatal biologic al copilului pe care-l poarta. Luaryn a tinut tabloidele pe jar mai bine de o luna dupa ce a spus doar ca un 'superstar din Premier League' e cel cu care s-a iubit. Acum totul e public. Walker va deveni tata pentru a patra oara. In urma dezvaluirilor facute de model. Walker a trebuit sa se mute din casa pe care o impartea cu sotia sa, Annie. Legatura lor a fost zdruncinata si de acuzatiile facute de starul TV Laure Brown, care a sustinut ca a avut o aventura cu Walker.

"Kyle si cu mine asteptam un copil in aprilie. Bebelusul a fost conceput intr-o perioada in care amandoi ne separaseram de fostii nostri parteneri", a fost comentariul facut de Lauryn Goodman pentru The Sun. Femeia a fost intr-o relatie de lunga durata cu fratele lui Rashford de la Manchester United, Dane, in timp ce Kyle era inca insurat si impartea casa cu Annie in momentul in care se iubea si cu Lauryn.

Walker alaturi de fosta sa sotie