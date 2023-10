E gata! Lovitura dată de Newcastle după ce a decimat-o pe PSG în grupele UCL

"Coțofenele" s-au distrat pe "St. James Park" în a doua rundă din grupele UEFA Champions League. Echipa pregătită de Eddie Howe a fructificat de patru ori și a obținut toate cele trei puncte.

După ce englezii au câștigat împotriva parizienilor, jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a anunțat pe rețelele social media că Newcastle a "sigilat" prelungirea înțelegerii lui Bruno Guimaraes.

Brazilianul a fost adus de "coțofene" la începutul lui 2022 pentru 42 milioane de euro, moment în care cota sa pe piață, potrivit site-urilor de specialitate, era de 30 milioane. Acum, fotbalistul e apreciat de Transfermarkt la 70 milioane.

⚪️⚫️ Good news for Newcastle set to continue as Bruno Guimarães new deal until June 2028 will be announced soon.

It’s all done and sealed. #NUFC ???????? pic.twitter.com/zF9018pYOw