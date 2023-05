E gata! Liverpool, prima mutare a anului! A semnat pe trei sezoane

Înainte de a începe perioada de mercato, Liverpool a mutat la nivel administrativ. ”Cormoranii” s-au înețels cu Jorg Schmadtke (59 de ani), care va fi noul director sportiv al echipei, scrie jurnalistul Nicolo Schira.

În cariera sa, Jorg Schmadtke a mai lucrat la cluburi precum Fortuna Dusseldorf, Alemannia Aachen, Hannover 96, FC Koln și WfL Wolfsburg.

???? Done Deal! Jorg #Schmadtke will be the new sports director of #Liverpool. 3-years contract. #transfers #LFC