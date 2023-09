După șase etape disputate în primul eșalon al Angliei, Liverpool se află pe a doua poziție cu 16 puncte, la două distanță de liderul Manchester City. În consecință, echipa pregătită de Jurgen Klopp a înregistrat cinci victorii și un singur rezultat de egalitate.

E gata! A semnat cu Liverpool: "Toate sacrificiile au dat roade"

Liverpool a anunțat pe site-ul oficial al clubului că fundașul stânga grec, Kostas Tsimikas. a semnat prelungirea contractului. Fotbalistul se află la echipa „cormoranilor” din august 2020.

De asemenea, Tsimikas a oferit și un interviu pentru Liverpool, unde a subliniat cât de mândru se simte și câte sacrificii a făcut de-a lungul carierei sale fotbalistice să ajungă unde e acum.

„Sunt foarte mândru că am semnat prelungirea. Simt că toate sacrificiile au dat rode, munca pe care am oferit-o. Dar asta mă ține și motivat. Cum am spus în multe interviuri, echipa asta are multe de obținut și am vrut să fiu încă din primul minut parte din ea”, a spus Kostas Tsimikas.

Kostas Tsimikas has signed a new long-term contract with #LFC ???? — Liverpool FC (@LFC) September 25, 2023

Liverpool - West Ham 3-1. Încă un (Dar)WIN pentru Jurgen Klopp

Mohamed Salah a fost cel care a deschis scorul în minutul 16, din penalty, dar ”cormoranii” nu au reușit să-și mențină avantajul până la pauză. Jarrod Bowen a egalat pentru ”ciocănari”.

În partea secundă, Darwin Nunez a înscris superb cu un șut din prima, din pasa lui Mac Allister, pentru 2-1, iar Diogo Jota a stabilit scorul final cu reușita sa din minutul 85: 3-1 pentru Liverpool.

Liverpool a ajuns pe 16 puncte în acest sezon de Premier League, este neînvinsă și a ajuns la doar două puncte de liderul Manchester City, singura echipă cu victorii pe linie după șase etape.

Singurul pas greșit în primele șase etape pentru echipa lui Jurgen Klopp a fost în prima rundă, 1-1 pe Stamford Bridge cu Chelsea.

În următoarea rundă, Liverpool va avea parte de un test dificil, în deplasare, cu Tottenham, iar West Ham, care a rămas pe locul zece, va juca pe teren propriu cu Sheffield United.