Liverpool - West Ham 3-1. Încă un (Dar)WIN pentru Jurgen Klopp

Mohamed Salah a fost cel care a deschis scorul în minutul 16, din penalty, dar ”cormoranii” nu au reușit să-și mențină avantajul până la pauză. Jarrod Bowen a egalat pentru ”ciocănari”.

În partea secundă, Darwin Nunez a înscris superb cu un șut din prima, din pasa lui Mac Allister, pentru 2-1, iar Diogo Jota a stabilit scorul final cu reușita sa din minutul 85: 3-1 pentru Liverpool.

Liverpool a ajuns pe 16 puncte în acest sezon de Premier League, este neînvinsă și a ajuns la doar două puncte de liderul Manchester City, singura echipă cu victorii pe linie după șase etape.

Singurul pas greșit în primele șase etape pentru echipa lui Jurgen Klopp a fost în prima rundă, 1-1 pe Stamford Bridge cu Chelsea.

În următoarea rundă, Liverpool va avea parte de un test dificil, în deplasare, cu Tottenham, iar West Ham, care a rămas pe locul zece, va juca pe teren propriu cu Sheffield United.

Ohhhhhhh his name is Diogo ???? pic.twitter.com/PvEhtYavxK