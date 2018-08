Cel mai NEBUN pariu din startul de sezon! Avea cota 29.000 sa iasa 4 rezultate corecte! Un gol in minutul 90+7 a schimbat totul

Miercuri au avut loc 4 partide din Cupa Ligii Angliei.

Un parior a trecut incredibil pe langa cel mai tare bilet posibil - el a pariat scor exact pe cele 4 partide ce au avut loc din EFL Cup (Cupa Ligii Angliei). El a mizat o lira pe cele 4 partide, castigul potential fiind de 29.000 de lire!

Si intr-un mod incredibil, trei dintre rezultatele pe care a mizat au fost corecte! Mai mult, si al 4-lea meci ar fi avut rezultatul pe care a mizat pariorul insa s-a marcat din nou in minutul 90+7!

Nottingham Forest a reusit sa o elimine pe Newcastle pentru al 2-lea an consecutiv din Cupa Ligi Angliei cu 3 goluri marcate in prelungiri - Forest conducea cu 1-0 cand Rondon a egalat in minutul 90+2. Forest a inscris golul de 2-1 in minutul 90+4 si pariorul era in culmea fericirii! Insa in minutul 90+7 a venit golul de 3-1 al lui Gil Dias!

Pariorul a fost consolat chiar si de casa de pariuri