Brighton i-a găsit înlocuitor lui Roberto De Zerbi! Pe cine au pus englezii ochii

Antrenor italian, care de-a lungul carierei sale fotbalistice a trecut și pe la CFR Cluj, a semnat cu Brighton în septembrie 2022 și ar mai fi avut contract cu echipa din Premier League până în iunie 2026.

Roberto De Zerbi a bifat 89 de apariții la cârma englezilor, timp în care a înregistrat o medie de 1.51 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Brighton i-a găsit însă înlocuitor lui De Zerbi. Conform jurnalistului sportiv Fabrizio Romano, britanicii au pus ochii pe Fabian Hurzeler, un antrenor neamț care se află pe banca celor de la FC St. Pauli în eșalonul secund al Germaniei.

”Negocierile sunt în desfășurare”, a scris jurnalistul italian pe platforma Twitter/X.

???????? Brighton have just made contact with St. Pauli for 31 year old manager Fabian Hürzeler!

Negotiations ongoing over compensation after positive talks with Hürzeler on project, contract details and more.

Born in February 1993, Hürzeler now clear favorite to replace De Zerbi. pic.twitter.com/eopdj97ynE