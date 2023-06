Bogații de la Newcastle mai pregătesc o supermutare! Are 20 de ani și a trecut pe la Chelsea

Newcastle și-a revendicat, astfel, a patra poziție în clasamentul din Premier League cu 71 de puncte. „Coțofenele” au înregistrat, în consecință, 19 victorii, 14 rezultate de egalitate și cinci înfrângeri după 38 de etape disputate în eșalonul de top al Angliei.

Transferul lui Sandro Tonali la Newcastle e pe cale să se închidă, însă mutarea respectivă nu e singurul lucru pregătit de șeicii de la club în această perioadă de mercato.

Conform jurnalistului sportiv Fabrizio Romano, bogații de la Newcastle pregătesc transferul lui Tino Livramento, un tânăr jucător de perspectivă crescut de Chelsea care din august 2021 se află la Southampton.

Jurnalistul italian a mai scris pe Twitter că Newcastle va oferi 12 milioane de euro pe mutarea englezului. Tino Livramento ar mai fi avut contract cu Southampton până la finele sezonului 2025/26. E cotat la 25 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate.

Newcastle have opened concrete talks to sign Tino Livramento. Discussions are ongoing to bring in new right back — fee around £12m as per @JPercyTelegraph. ⚪️⚫️ #NUFC

Documents and contracts for Sandro Tonali deal being checked/signed — announcement won’t be today or tomorrow. pic.twitter.com/OUtBDKO5SQ