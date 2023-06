Harry Kane a hotărât! Echipa favorită să-l transfere pe atacantul britanic

Atacantul lui Tottenham ar reprezenta ținta lui Florentino Perez pentru a-l aduce la echipă, însă El Nacional anunță că gruparea din Premier Leaguea mărit suma pentru jucător la peste 100 milioane euro, ceea ce îl nemulțumește pe Florentino Perez.

Jurnalistul Florian Plettenberg anunță că fotbalistul de 29 de ani este încântat de o provocare în Bundesliga, la campioana Bayern Munchen.

Chiar dacă negocierile par să fie destul de dificile, oficialii nemților sunt încrezători că ar putea ajunge la o înțelegere cu starul britanic.

News #Kane: Internally and after new rounds, he‘s the top striker transfer target now.

➡️ Still difficult but #FCBayern got the signal from Kane that Bayern is his preferred destination. #COYS

Bayern bosses, planning the next steps now. Bayern optimistic to get Kane for less… pic.twitter.com/9zOi3MHBYN