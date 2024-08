Arsenal transferă căpitanul unei rivale din Premier League! Azi e așteptat la vizita medicală

Neto (35 de ani) este aşteptat vineri la Londra pentru a efectua vizita medicală, înaintea semnării contractului cu "tunarii".

Arsenal căuta un portar de rezervă pentru a-l înlocui pe Aaron Ramsdale, care va pleca la Southampton pentru suma iniţială de 18 milioane de lire sterline, plus bonusuri ulterioare de până la 6 milioane de lire, adaugă sursa citată.

Neto, titular în sezonul trecut la Bournemouth, l-a avut ca rezervă pe românul Ionuţ Radu, care a revenit între timp la Inter Milano. Brazilianul a decis să-şi caute însă o nouă echipă după ce Bournemouth l-a împrumutat săptămâna aceasta pe portarul spaniol Kepa Arrizabalaga de la Chelsea, transmite Agerpres.

La Arsenal, portarul titular ar urma să fie în continuare David Raya (28 de ani). Goalkeeper-ul spaniol a devenit om de bază din prima parte a sezonului trecut, când i-a luat fața lui Aaron Ramsdale.

