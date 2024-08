Semnează! Transfer pentru Kepa Arrizabalaga

Real Madrid a decis să nu-l păstreze pe portarul spaniol, după ce Thibaut Courtois s-a refăcut în urma accidentării care l-a ținut ”pe bară” aproape un sezon. Kepa s-a întors la Chelsea, dar nu pentru mult timp.

Londonezii îl vor trimite sub formă de împrumut pentur un sezon la Bournemouth, unde titular incontestabil este brazilianul Neto (35 de ani), care este și căpitanul echipei.

În cursul zilei de marți, jurnalistul Fabrizio Romano a anunțat, pe pagina sa de Twitter, că Chelsea s-a înțeles cu Bournemouth pentru împrumutul portarului, care a semnat și prelungirea contractului cu gruparea de pe Stamford Bridge, până în 2026.

Kepa Arrizabalaga efectuează vizita medicală la baza de pregătire a celor de la Bournemouth, iar dacă nu apare nimic neprevăzut, acesta va fi noul jucător al ”cireșelor”.

???????? EXCL: Kepa to Bournemouth, deal done and medical tests ongoing now at #AFCB ground!

Kepa signs one more year of contract at Chelsea now valid until June 2026 and joins Bournemouth on loan until July.

Agreement done between all parties. pic.twitter.com/IdH8eIBoPR