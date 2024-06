Arne Slot, în vârstă de 45 de ani, se alătură echipei din Premier League după o perioadă de succes la Feyenoord și preia conducerea după plecarea lui Jürgen Klopp.

Arne Slot va începe munca cu echipa în iulie, odată cu începerea pre-sezonului și va conduce Liverpool într-o serie de trei meciuri amicale în SUA, parte a pregătirilor pentru sezonul 2024-2025. Venirea lui Slot marchează o nouă eră pentru Liverpool, care va încerca să-și reconstruiască succesul sub noua conducere.

Slot vine la Liverpool după trei sezoane impresionante la Feyenoord, unde a obținut titlul de campion în 2023 și a fost numit de două ori managerul anului în Eredivisie (Liga olandeză). În aprilie, el a condus Feyenoord către victorie în Cupa Olandei, unde i-a învins pe cei de la NEC Nijmegen cu 1-0 în finală. Aceste succese demonstrează capacitatea sa de a obține performanțe la nivel înalt și de a gestiona echipe de top.

Înainte de Feyenoord, Slot a antrenat la AZ Alkmaar între anii 2019 și 2020 și a fost interimar la SC Cambuur în sezonul 2016-2017. La Feyenoord, a început activitatea în iulie 2021 și avea contract până în 2026, dar a ales să facă pasul către Premier League pentru a prelua Liverpool.

Liverpool a confirmat numirea lui Arne Slot printr-un mesaj pe rețelele de socializare. Detaliile ce privest prezentarea oficială a noului antrenor vor fi anunțate în curând, iar fanii așteaptă cu nerăbdare să-l vadă pe Slot la cârma echipei.

"Arne Slot a început oficial rolul său de antrenor principal al echipei Liverpool astăzi, 1 iunie", a fost mesajul postat de Liverpool pe rețelele sociale.

Arne Slot today officially begins his role as our new head coach ????????