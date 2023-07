Dacă Radu va impresiona la noua sa echipă, Bournemouth va avea șansa de a-l cumpăra definitiv în schimbul sumei de opt milioane de euro.

Portarul a fost deja prezentat oficial la noua sa echipă și a oferit primul interviu. Este gata să dea tot ce are mai bun pentru a impresiona în ”cel mai bun campionat din lume”.

Internaționalul român a dezvăluit cum a primit vestea că Bournemouth este interesată de serviciile sale.

„Acum o săptămână, agentul meu m-a sunat și mi-a zis că există interes din partea lui Bournemouth. Am fost foarte încântat. Dacă un club din Premier League este interesat de tine, este un lucru foarte important. I-am spus să vadă care este situația.

Cred că va fi foarte diferit, cred că este cel mai bun campionat din lume. Diferențe la nivel de calitate, viteză și alte aspecte. Premier League e un vis pentru fiecare copil care începe să joace fotbal”, a spus Ionuț Radu, într-un interviu acordat pentru site-ul lui Bournemouth.

