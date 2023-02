”Agentul a confirmat!”. Unde va juca Firmino, după ce s-a scris că e dorit la Real Madrid și în Arabia Saudită

Chiar dacă s-a scris că e dorit de Real Madrid în fereastra de transferuri din iarnă, brazilianul a rămas la Liverpool, unde-și dorește în continuare să joace, chiar dacă în ultimul sezon părea să-și fi pierdut postul de titular.

În ultimele zile au existat zvonuri legate de o discuție pentru prelungirea contractului cu Liverpool. Cele două părți sunt aproape de a ajunge la un acord, scrie jurnalistul Florian Plettenberg, pe pagina sa de Twitter, care notează că ”agentul său a confirmat”.

Pe lângă Real Madrid, Firmino a mai avut o altă oportunitate de a pleca de la Liverpool. Echipe din zona Golfului au fost interesate de atacantul sud-american.

News #Firmino: As reported he is on verge to extend at #LFC as his agent confirms at Sky. Decision soon. Usually he wanted to sign a new contract until 2025. @SkySportDE ???????? pic.twitter.com/z58wFyK6cx