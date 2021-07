"Hagi a ratat mult si nu a fost deloc atent!" Presa engleza, critica dupa amicalul jucat in orasul lui Steven Gerrard

Rangers a jucat un amical cu Tranmere Rovers, echipa de pe Merseyside

Echipa lui Steven Gerrard a pierdut primul amical al verii, jucat in zona Liverpool, 0-1 contra lui Tranmere Rovers, din liga a 4-a engleza.

Foarte multe dintre starurile lui Rangers nu au fost la inaltime, dar in colimator a fost luat Ianis Hagi: "Hagi a fost unul dintre cei care ar fi trebuit sa se descurce mai bine decat sa suteze peste poarta in minutul 18. Romanul si-a batut joc de o alta ocazie cand dupa ce a primit o pasa perfecta nu a fost atent si a trimis o pasa neglijenta inapoi, in loc sa suteze", a scris Daily Record.

Singura "consolare" pentru Ianis Hagi e ca nu a fost singurul care a fost criticat de presa engleza, ba chiar s-a aflat in compania selecta a lui Jermaine Defoe.

Rangers a profitat de faptul ca echipa lui Jurgen Klopp e in turneu in Austria si s-a antrenat chiar la baza de antrenament a lui Liverpool.