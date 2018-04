SCANDAL cat casa in MotoGP! Rossi, atac VIOLENT la Marquez: "A distrus acest sport! Sa stea departe de mine!" GESTUL facut de pilotul spaniol

Bucurati-va de fotbal! City - Liverpool, marti, 21:45, in direct la PRO TV! Sporting - Atletico, joi, 22:00, in direct la PRO X!

Valentino Rossi a lansat un atac extrem de dur la adresa lui Marquez dupa ce pilotul spaniol l-a scos de pe circuit pe veteranul italian in cursa din Argentina.

"Marquez trebuie sa stea departe de mine si sa nu se mai uite în ochii mei. Daca faci ceva asa de grav si nu ai curajul sa vii singur sa iti prezinti scuzele, ci o faci alaturi de manager si de camerele TV... Mi-e teama cu Marquez pe circuit pentru că loveste intentionat pilotii. E o strategie, Marquez a distrus acest sport!", a declarat Valentino Rossi.



Video cu momentul in care Marquez vine la boxele Yamaha pentru a-si cere scuze

Unbelievable scenes at the #ArgentinaGP as @marcmarquez93 heads to @ValeYellow46's box to apologise ????????????#TermasClash pic.twitter.com/5ZT4CwSd9t