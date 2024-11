Sense4FIT lansează o rundă de finanțare inițială de 1 milion de euro pentru a revoluționa ecosistemul de fitness, longevitate și wellness (P)

Viziunea acestui ecosistem a început cu CEO-ul și fondatorul Antonio Enache, care a identificat o lacună semnificativă pe piața de fitness și nutriție: peste 80% din persoanele ce-si propun de ‘revelion’ sa fie o versiune mai buna a lor, eșuează pana la final de an si mai bine de 70% din abonamentele făcute la sala , nu sunt utilizate. În urma unei cercetări aprofundate a comportamentului utilizatorilor, Antonio a identificat o serie de îmbunătățiri care pot fi aplicate modului în care erau concepute atât soluțiile tehnologice, cât și centrele de fitness tradiționale. Acest lucru l-a inspirat să creeze un ecosistem axat pe abordarea acestor dificultăți cu care se confruntă utilizatorii prin oferirea unei abordări cu adevărat integrate, bazate pe date, care menține utilizatorii motivați si implicați.

Sense4FIT își propune să accelereze dezvoltarea ecosistemului său complex, finanțat prin această rundă de investiții, care se bazează pe trei piloni fundamentali: Sense4FIT App, Sense4FIT Gym Franchise și Sense4FIT Summit - un festival de prim rang axat pe fitness, sănătate, culturism, longevitate și mindfulness. Acești piloni oferă soluții importante pentru oamenii ce sunt în căutarea unui stil de viață activ și sănătos și vor sa fie parte dintr-o comunitate ce are aceleași obiective și valori.

● Provocări nutriționale: Utilizatorii pot urmări și atinge obiective specifice in directia de nutritie.

Această abordare cuprinzătoare și inteligentă face ca aplicația Sense4FIT să se diferențieze în acest domeniu, afirmându-se ca un jucător cu adevărat unic în industria de fitness și wellness. Cu venituri generate de peste 500.000 EUR și peste 80.000 de descărcări în 42 de țări, aplicația Sense4FIT a devenit rapid aplicația de sănătate și fitness numărul 1 în Europa de Est. Până în 2027, Sense4FIT își propune să ajungă la 220 000 de abonați, generând un venit mediu preconizat de 100 EUR per utilizator, cu fluxuri de venituri suplimentare din modulul AI și provocările create pentru utilizatori.

Sense4FIT își extinde, de asemenea, modelul de franciză Gym Franchise, care prezintă doua formate distincte: studiouri de antrenament funcțional și studiouri specializate de Yoga, Pilates și Reformer Pilates. Cu accent pe furnizarea de experiențe de fitness de înaltă calitate, Sense4FIT a înființat deja două studiouri proprii și a lansat recent prima sa franciză. Julio Papi, Head of Product al Sense4FIT și un expert recunoscut la nivel mondial în industria de fitness, aduce o expertiză extrem de valoroasă programului de franciză, asigurându-se că studiourile respecta cele mai inalte standarde de implementare. Sense4FIT are ca obiectiv sa aiba 8 studiouri personale si 40 de francize vandute pana la finalul anului 2027.

Sense4FIT Summit : Un festival de fitness revoluționar in Europa

Summitul Sense4FIT a devenit unul dintre cele mai interesante festivaluri de fitness, sănătate și mindfulness din lume. Organizat anual, acesta a câștigat deja recunoaștere internațională. În 2024, Sense4FIT Summit de la Romexpo din București a atras peste 11 500 de participanți, cu peste 125 de parteneri și sponsori. Acest eveniment de referință a atins 17 milioane de impresii media la TV și în presă, prezentând 218 cursuri de fitness, ateliere și mese rotunde, conduse de 146 de antrenori, experți și medici. Summitul s-a poziționat în prezent ca cel mai important eveniment de fitness din Europa de Est și unul dintre primele trei din Europa în general.

În viitor, Sense4FIT intenționează să extindă summitul la nivel internațional, nu numai prin atragerea unui numar mare de participanți și dezvoltarea unor parteneriate cu branduri globale, ceea ce a fost deja realizat, ci și prin găzduirea de evenimente în regiuni strategice din întreaga lume. Până în 2026, compania intenționează să organizeze evenimentul în două locații internaționale, crescând la trei până în 2027. Această creștere va duce la creșterea veniturilor, a profiturilor și la extinderea notorietății brand-ului la nivel global.



Sense4FIT Summit 2025 are loc in Bucuresti, la Romexpo, pe data de 30-31 August , unde sunt așteptați peste 25.000 de participanti , 200 de brand-uri in zona de Expo si 180 de master trainers, doctori și experți din domeniu.

De ce au comunitățile oportunitatea de a investi în viitorul Sense4FIT?



Echipa Sense4FIT este determinată să construiască o comunitate implicată de investitori, oferindu-le șansa de a deveni „fondatorii” viitorului lider al ecosistemului de sănătate, longevitate și fitness. Printr-un parteneriat cu SeedBlink, platforma de investiții cu cea mai rapidă creștere din Europa, Sense4FIT permite persoanelor fizice să investească incepand cu un minim de 500 €, oferind comunității mai largi o oportunitate interesantă de a sprijini și de a participa la creșterea companiei.

Fondurile de investiții mari, VC-urile și investitorii de tip angel sunt de asemenea invitați să investească direct în Sense4FIT și pot lua legătura cu echipa, la adresa [email protected] pentru mai multe detalii sau pot vizita https://invest.sense4fit.com/