(P) Premiera in Romania: abonament pentru recuperare medicala cu fizioterapeutii de elita ai sportului romanesc, de la 90 RON / sedinta

„ Centrul medical by Premium Wellness ” situat in sector 4, Bucuresti, beneficiaza de cea mai puternica baza de hidrotermoterapie si masoterapie si de cea mai complexa gama terapeutica din domeniul termoterapiei din capitala.

Avand cei mai buni specialisti in recuperare medicala, precum Toma Vasilescu (fizioterapeutul echipei nationale de fotbal) si Horea Codorean, fiecare pacient beneficiaza astfel de atentia unui specialist care cunoaste toate procedurile kineto, electro, hidro, masoterapie, intregrate intr-un program unitar si personalizat pe baza datelor individuale ale pacientului.

In conceptia noastra, terapeutul fizic trebuie sa fie un profesionist care sa stapaneasca toate domeniile terapiei fizice, si anume: electroterapia, hidrotermoterapia, masoterapia, terapia robotica, terapia posturala, terapia ocupationala, pe care sa le manuiasca eficient in sustinerea kinetoterapiei. Serviciul de recuperare medicala este completat cu baza sportiva unde sportivii pot face exercitiile necesare pregatirii pentru a reintra in activitatea sportiva.

Ca o noutate, Centrul medical propune pacientului un program pe care sa-l agreeze de comun acord cu specialistul fizioterapeut si pe care ulterior sa il aplice cu o anumita periodicitate. Astfel, am reusit sa introducem pentru prima data in Romania ideea de abonament pentru recuperare.

Costul unei sedinte de recuperare medicala incepe de la 90 RON iar aceasta dureaza atat cat are nevoie pacientul beneficiind de toata atentia si implicarea kinetoterapeutului.

Centrul medical se adreseaza mai multor categorii de pacienti:

- pacienti cu suferinte locomotorii degenerative cronice;

- pacienti care sufera interventii de corectie sau interventii artroplastice la nivelul articulatiilor;

- pacienti care sufera interventii neurochirurgicale la nivelul coloanei sau la alte nivele ale aparatului locomotor;

- pacienti care sunt din diverse cauze purtatorii unor sechele neuro-mio-artro-kinetice la diverse nivele ale membrelor sau ale coloanei;

- pacienti care sunt practic victimele ale accidentelor de tot felul (accidente de ski, accidente de masina etc.)

Pe langa specialistii cu care ne mandrim, partea de kinetoterapie beneficiaza de o linie completa de aparate pe baza de aer comprimat pentru antrenarea tuturor grupelor musculare iar celelalte sectoare existente sunt si acestea dotate cu aparatura de ultima generatie.

Astfel, sectorul de electroterapie este extrem de larg si avem capacitatea de a lucra simultan cu un numar mare de pacienti datorita aparatelor de care dispunem (toata gama de proceduri electrice, incepand de la joasa frecventa pana la shockwave piezoelectric, campuri magnetice de joasa frecventa, LASER de medie si mare putere, in toate combinatiile posibile).

Alte specialitati medicale pe care le puteti gasi la Centrul medical by Premium Wellness, sunt:

- sectorul de CARDIOLOGIE

- sectorul de NEUROLOGIE

- sectorul de ORTOPEDIE

- sectorul de NUTRITIE

Pentru a descoperi serviciile si programele de recuperare pe care Centrul medical by Premium Wellness le ofera, accesati: https://www.premiumwellness.ro/centru-medical.php sau sunati la 0758.239.813