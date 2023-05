(P) Inter și City, șanse mari să joace finala Champions League 2023

Marți și miercuri se vor disputa meciurile retur din semifinalele Champions League. Va fi o săptămână plină pentru fanii fotbalului, întrucât joi vom afla și finalistele din Europa League și Conference League, competiții în care sunt angrenate de asemenea echipe de top.

Semifinalele Champions League continuă marți, de la ora 22:00, cu partida dintre Inter Milano și AC Milan. În tur, Inter a câștigat în deplasare cu 2-0, iar returul de pe același stadion începe cu formația lui Simone Inzaghi din postura de mare favorită, având în vedere și forma de moment.

Unibet, unul dintre cei mai apreciați operatori de pariuri sportive online din țara noastră, oferă însă o cotă atractivă pentru cei care cred că AC Milan va reuși să obțină calificarea în finala Champions League, 13.00. Pe de altă parte, Inter are cota 1.04 să ajungă în finala competiției. Cotele 1X2 anticipează însă un duel ceva mai echilibrat, cu Inter care are 2.16 să se impună în timpul regulamentar și 3.80 pentru AC Milan. Egalul are cota 3.35.

Inter vine după trei victorii la rând contra lui AC Milan, în ultima etapă s-a impus spectaculos cu Sassuolo, dar și-a arătat și slăbiciunile din defensivă. În aceste condiții, un pont interesant pentru partida de marți din oferta Unibet este disponibil prin funcția specială Creare Pariu: 1X și ambele echipe vor înscrie, la cota 2.30.

City speră să joace a doua oară finala Champions League

Manchester City țintește a doua finală de Champions League din istorie, după cea pierdută contra lui Chelsea. O va avea în față pe Real Madrid, într-un meci ce pornește de la scorul 1-1. Se joacă însă pe Etihad Stadium, locul în care City a câștigat de fiecare dată în ultimele 15 confruntări din toate competițiile.

Așadar, nu e deloc surprinzător că echipa lui Guardiola are cota 1.30 să obțină calificarea în finală, iar Real Madrid are cota 3.60. City are cota 1.63 să câștige în timpul regulamentar, iar Real Madrid are cota 5.20. Egalul are cota 4.60. City își dorește însă să ia un avans rapid, așa cum se întâmplă de obicei. În 4 din ultimele 5 meciuri de acasă a condus încă de la pauză, iar cei care cred că scenariul se va repeta pot miza pe cota 2.08 pentru selecția că Manchester City va fi în avantaj după primele 45 de minute.

AS Roma e în avantaj după partida tur cu Leverkusen

Joi sunt programate și semifinalele din Europa League. În tur, AS Roma a câștigat acasă cu 1-0 contra celor de la Leverkusen, iar formația lui Jose Mourinho pornește așadar cu prima șansă. Italienii au cota 1.50 să se califice în finală, iar Leverkusen are cota 2.50. De asemenea, Leverkusen are cota 2.04 să câștige, Roma are cota 3.95, iar egalul are cota 3.55. Ținând cont de faptul că se întâlnesc două echipe pragmatice, un pont din oferta Unibet ce poate fi luat în calcul este că nu vor marca ambele echipe, la cota 1.85.

În cealaltă semifinală de Europa League se întâlnesc Sevilla și Juventus. În tur, italienii au smuls o remiză, scor 1-1, în ultimul minut, dar andaluzii sunt considerați favoriți. Spaniolii au cota 1.77 să ajungă într-o nouă finala de Europa League, în timp ce Juventus are cota 2.00. Sevilla are cota 2.55 să se impună în partida de joi, egalul are 3.55, în timp ce succesul lui Juventus are 3.00.

Tot joi sunt programate și semifinalele din Conference League. West Ham este favorită la calificarea în finală după ce a învins-o pe AZ Alkmaar cu 2-1 în tur. Are așadar cota 1.25, în timp ce olandezii au 3.75. Cotele 1X2 sunt ceva mai echilibrate, iar West Ham are 2.60 să se impună din nou în timpul regulamentar, egalul are cota 3.25, iar succesul olandezilor are 2.65.

În cealaltă semifinală se luptă FC Basel și Fiorentina, un duel în care elvețienii au câștigat tot cu 2-1 în tur. Astfel, Basel are 1.62 la calificare, fata de 2.20 cât este cota Fiorentinei. Toscanii sunt favoriți să câștige în timpul regulamentar și au 1.80, egalul are 3.85, în timp ce succesul lui Basel are cota 4.00.

Cotele prezentate sunt preluate din oferta agenției de pariuri online Unibet (Licența ONJN Clasa I nr. L1160657W000330) și pot suferi modificări în orice moment.